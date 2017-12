Bonneuil-en-Valois: un cerf sauvé d'une chasse à courre par les habitants (photos+vidéo)

La mobilisation du maire de Bonneuil-en-Valois et de ses administrés a permis à un cerf d'échapper à un sort funeste. En effet, l'animal aux abois, traqué par un équipage de chasse à courre avait trouvé refuge, mardi 26, dans un jardin privé.

Une vidéo postée le même jour sur Facebook le montre blessé et entouré par les chiens de l'équipage. Touché par le sort de l'animal, plusieurs habitants, dont le maire présent sur place, se sont alors fermement opposés à son exécution rapporte le Parisien. "On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui", a témoigné une habitante au quotidien.

S'en est suivi une opposition tendue entre les chasseurs et les riverains qui a duré pas moins de deux heures. Les premiers ont finalement cédés sous la pression des habitants de Bonneuil-en-Valois, laissant repartir l'animal, sous la surveillance des gendarmes qui avaient fini par être appelés. "Il ne bougeait plus, il nous regardait comme un pauvre malheureux, la langue pendante ensanglantée. Il a fini par repartir tranquillement", a souligné une autre riveraine.

Un arrêté municipal interdit la chasse dans le village. "Nous avons déjà vécu des incidents virulents à cause de la chasse à courre. À chaque confrontation, cela se déroule dans une atmosphère de lutte des classes", a fait savoir le maire (PCF), Gilles Laveur, au Courrier Picard. En effet pour l'édile, il s'agit d'"une chasse d'une autre époque". Il "espère vraiment" que le projet de loi de Laurence Rossignol visant à interdire la chasse à courre "passe au Sénat".