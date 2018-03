Bordeaux: démantèlement d'un trafic de drogue international

De la drogue, des armes, de l'argent et sept interpellations. Une opération commune de la Police Judiciaire de Bordeaux et de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux a permis dimanche 4 d'intercepter un important convoi de drogue qui entrait dans la capitale girondine. Cinq individus, suspectés d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants de niveau international, ont été mis en examen pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs par le parquet mardi 6.

Dans le cadre de cette opération, "216 kilos de résine et 13 kg d’herbe de cannabis" ont été saisis par les forces de l'ordre. Par ailleurs, France Bleu, qui révèle l'information, précise que 23.000 euros, trois armes de poing, deux fusils de chasse et onze voitures ont été saisis.

La radio souligne que l'enquête pour démanteler ce réseau de haut vol avait débuté en 2017 et se concentrer sur une fratrie de trois frères bordelais, de "gros bonnets" du trafic de drogue, connus des services de police, étaient dans le viseur. De nombreuses cargaisons de cannabis, avoisinant la tonne, importer depuis l'Espagne par ce réseau avaient été intercepté dans le courant de l'année.*

Les 20 et 21 février derniers, lors de deux opérations distinctes sur l'A63, les douaniers de Bordeaux et Dax ont saisis plus de deux tonnes de cannabis, dans des véhicules en provenance d'Espagne. Au total, la valeur de revente de la marchandise est estimée à près de 17 millions d'euros, avaient indiqué les douanes dans un communiqué.