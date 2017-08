Bordeaux: ivres et agressifs, ils sont débarqués d'un avion Ryanair et se battent avec la police sur le tarmac (vidéo)

Un vol de la compagnie Ryanair qui partait de Londres pour rejoindre Ibiza sans escale a dû faire un arrêt imprévu à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, vendredi 25. En cause, un groupe de passagers ivres, qui avait un comportement agressif et hurlait pour obtenir de l'alcool, a obligé le commandant de bord à atterrir pour que la police lui fasse quitter l'appareil. L'avion n'était en vol que depuis 30 minutes lorsque l'incident a démarré, a rapporté le site Airlive, spécialisé dans l'aéronautique.

"Ils avaient l'air saoul avant d'embarquer. En vol ils ont commencé à hurler pour demander plus d'alcool (...). L'un d'entre eux se disputait avec d'autres passagers. La situation était hors de contrôle", a rapporté un témoin présent dans l'avion au moment de l'incident au tabloid The Mirror.

Dans une vidéo publiée par un passager, on peut entendre une grande partie des voyageurs hurler: "off, off, off, off,off... (dehors, dehors, dehors, dehors, dehors...", pendant l'intervention de la police pour débarquer les individus alcoolisés. Une fois sur le tarmac, des affrontements ont débuté entre les fauteurs de troubles et les forces de l'ordre.

La compagnie aérienne a confirmé l'incident au Républicain lorrain: "L'appareil a atterri normalement à Bordeaux, où les passagers ont été débarqués, avant que l'avion ne reparte pour Ibiza. Nous ne tolérons pas les comportements inappropriés, et la sécurité et le confort de nos clients, de notre équipage et de l'appareil est notre priorité numéro 1. C'est désormais un problème qui est suivi par la police locale".

Pour rappel, la compagnie Ryanair, cherche depuis quelque temps déjà à lutter contre la consommation d'alcool à volonté dans les aéroports pour éviter de telles perturbations.