Bordeaux: le Raid interpelle un forcené armé qui a tiré sur un ouvrier [MAJ]

[Mise à jour à 17h32]: Le suspect a finalement a été interpellé sans violence par les hommes du Rai vers 17h10, grâce à l'intervention des négociateurs.

De nombreuses forces de police sont présentes depuis le début de l'après-midi ce mercredi 30 dans l'avenue d'Alès à Bordeaux. En effet, vers 13h, un homme armé a ouvert le feu sans raison apparente sur un ouvrier qui travaillait sur un chantier à proximité, indique le journal Sud-Ouest.

Le journal régional précise que "ce dernier aurait tenté de s’interposer entre le forcené et une voisine, suite à un différend". Et de préciser que l'arme utilisée est une carabine de petit calibre et que, heureusement, l'ouvrier n'a pas été blessé. Le tireur s'est alors enfermé dans son échoppe qui donne sur la rue pendant que des témoins prévenaient la police. La voisine et l'homme pris pour cible, très choqués, ont été pris en charge par les secours.

La police s'est déployée en nombre dans la rue, qui a été fermée à la circulation, pour tenter d'appréhender le forcené qui pourrait s'être retranché avec plusieurs armes. Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité. Le gaz et l'électricité ont été coupés dans le quartier comme le prévoit la procédure.

Les forces de l'ordre ont fait savoir à France 3 Nouvelle Aquitaine que le suspect est un homme avec des antécédents importants de troubles psychologiques. Pour ne prendre aucun risque compte tenu de la dangerosité du tireur, des hommes de l'antenne locale de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et le Raid se sont déployés sur place.