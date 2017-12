Bordeaux: la ville touchée par une série de viols, la police appelle les femmes à la prudence

Pour la police, ce n'est qu'une tragique série noire mais qui a nécessité cependant de rappeler quelques règles de base de sécurité. Depuis le mois de septembre, la ville de Bordeaux a été secouée par plusieurs affaires de viol, parfois en pleine rue, avec des victimes ayant toutes le même profil: des jeunes femmes sortant de soirée ou de discothèque et en état d'ébriété.

Deux nouveaux suspects viennent d'ailleurs tout juste d'être mis en examen et écroué. Ils avaient le week-end précédent violé une jeune femme de 20 ans sur la voie publique alors qu'elle sortait d'une boîte de nuit et rentrait seule chez elle.

Face à ces nombreuses affaires qui émaillent la vie nocturne de la cité bordelaise, les autorités policières ont lancé un appel à la vigilance sur France bleu mercredi 20. "Ce que je dis aux jeunes filles, c'est déjà de ne jamais rentrer seules quand elles ont bu. Il faut prendre des précautions, comme rentrer en taxi si possible, se faire accompagner, ou prendre les transports en commun car ces derniers sont filmés. La meilleure prévention c'est si on se sent suivi, d'appeler immédiatement le 17, et sinon prendre ses jambes à son cou, et le plus important c'est de crier, d'alerter les voisins" explique la Direction départementale de la sécurité publique en Gironde.

Un message qui passe plutôt mal auprès de l'association Osez le féminisme en Gironde qui a rétorqué, toujours sur France bleu, qu'un tel message sous-entendait "que le corps des femmes est accessible, que le violeur a le droit de violer et que c'est aux femmes de se faire protéger, de se faire accompagner. Ce n'est pas normal, on ne dit pas aux hommes de ne pas rentrer seuls au risque d'être agressés par des femmes".

Face à cette recrudescence de viols dans ce type de contexte, des patrouilles plus nombreuses surveillent les rues de la ville du jeudi au samedi soir.