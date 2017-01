Bosdarros: un adolescent de 14 ans tente de tuer sa sœur avec un fusil, il est mis en examen

Elle a failli perdre la vie. Il y a quelques jours, à Bosdarros (Pyrénées-Atlantiques), une jeune fille de 18 ans a été grièvement blessée au visage par son frère de 14 ans. Pour une raison encore indéterminée, ce dernier lui a tiré dessus après s'être saisi du fusil de chasse de son père. Pour le moment, les circonstances du drame sont encore floues mais d'après les premiers éléments de l'enquête, le jeune garçon se serait disputé avec sa sœur après être rentré du collège.

Selon les informations divulguées par France Bleu, il aurait dabord pris son goûter avant de s'emparer de l'arme pour tirer sur des pigeons. De là, les choses ont dû dégénérer:"il n'y a eu qu'un coup de feu, tiré sur le balcon de la maison. Les plombs ont atteint la jeune fille au visage et à la gorge".

Rapidement transportée à l'hôpital, la jeune fille est désormais hors de danger. Afin de faire toute la lumière sur cet incident, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Le jeune garçon a été placé en garde à vue pendant 24 heures puis mis en examen pour tentative de meurtre.

"Les parents sont atterrés, consternés. Ils sont tantôt au chevet de leur jeune fille et par ailleurs ils doivent prendre soin de leur fils. Ils sont tiraillés entre leurs deux enfants. Ils sont bouleversés", a déclaré à France Bleu l'avocate du jeune mis en cause. Et d'ajouter: "les premières déclarations de ce garçon sont très floues. Il faut laisser l’enquête suivre son cours, que la jeune fille soit interrogée, et surtout qu'il y ait un examen de la psychologie et la personnalité de ce très jeune garçon qui a à peine 14 ans".