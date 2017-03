Bouc-Bel-Air: les gendarmes parviennent in extremis à empêcher un père de tuer ses deux filles

C'est un appel de détresse de la mère de famille qui a permi d'empêcher le drame. Les gendarmes ont empêché in extremis mercredi 22 au soir un père de famille de se suicider et de tuer ses deux enfants à son domicile de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône).

En déplacement professionnel, la mère était absente du domicile familial. Dans la soirée, elle a reçu un appel confus de son mari qui tenait des propos inquiétants et suicidaires. La femme a alors immédiatement prévenu la gendarmerie, précisant que ses deux filles étaient en danger. Une patrouille de militaires a été immédiatement dépêchée sur place pour intervenir.

Les gendarmes ont forcé la porte d l'habitation située dans cette ville de 14.000 habitants située au sud d'Aix-en-Provence. A l'intérieur, ils ont découvert que le père de famille avait ouvert une bonbonne de gaz et déversé du pétrole dans la maison. Les petites filles, de 6 et 11 ans, ont été récupérées saines et sauves alors qu'elles se trouvaient dans leur chambre.

Le père de famille a été découvert les veines tranchées. Il avait consommé de l'alcool et absorbé des médicaments en quantité. Il a été immédiatement pris en charge par les secours et transporté dans l'hôpital le plus proche. Il est toujours soigné ce jeudi 23 à la mi-journée et pourrait être transféré en service psychiatrie. Les petites ont été placées dans le service pédiatrie du CHU de d'Aix-en-Provence.

La brigade de recherches d’Aix-en-Provence est en charge de l’enquête.