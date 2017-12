Bouches-du-Rhône: une ado sauve sa mère victime d'une crise cardiaque

Une adolescente a sauvé la vie de sa mère qui était victime d'un arrêt cardiaque jeudi 28, à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Dans la matinée, la quarantenaire avait été prise de vomissements puis été tombée suite à un arrêt cardio-respiratoire.Sa jeune fille, âgée de 13 ans seulement, a alors fait preuve d'un sang froid remarquable, comme l'a relaté France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a directement alerté les pompiers puis a prodigué à sa mère les premiers soins indispensables à sa survie.



Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, très rapidement, la mère de famille était toujours en vie grâce au massage cardiaque effectué par sa fille. Les soldats du feu ont ensuite pris la relève et transporté d'urgence la quadragénaire à l'hôpital de la Timone à Marseille.A la chaîne locale, les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône ont dit ne pas savoir comment se portait la mère de famille. Cependant "c'est certain que l'acte de sa fille a revêtu d'une importance capitale", ont-ils affirmé.L'adolescente a eu le bon réflexe, et un heureux hasard a fait qu'elle était initiée aux gestes des premiers secours. En effet les victimes d'arrêt cardiaque ont besoin d'un secours rapide, voire immédiat, pour rester en vie. Un massage cardiaque effectué le plus tôt possible peut vraiment sauver des vies.Selon le ministère de l'Intérieur, seulement un Français sur cinq connait "les gestes qui sauvent". Une initiation est cependant offerte aux adolescents lors de la JDC, la Journée défense et citoyenneté. Des casernes de pompiers proposent aussi des formations.