Bouches-du-Rhône: un trafic international de voitures volées démantelé

Des mois de filatures, une vingtaine de véhicules et plusieurs dizaines de milliers d'euros saisis, 14 personnes écrouées et un trafic dont les recettes se comptent en millions d'euros. C'est un réseau "international" et "particulièrement sophistiqué" de vol de voitures de luxe entre les Bouches-du-Rhône et la Pologne qui a été démantelé mardi 3, a révélé ce lundi 9 La Provence.

Une quarantaine de véhicules avaient été dérobées dans la région ou fait l'objet d'une arnaque à l'assurance. Selon Jean-Marie Salanova, directeur de la Direction départementale de la sécurité publique, un réseau de rabatteurs repérait les véhicules à dérober, parfois sur commande, ou des personnes en difficultés financières prêtes à faire de fausses déclarations de vol.

Les véhicules étaient ensuite chargés à bord de camions à destination de la Pologne. Les quelque 150 policiers mobilisés pour l'opération ont permis de prendre les acteurs ce réseau en flagrant délit, notamment des ressortissants polonais qui se trouvaient à Marseille. Jean-Marie Salanova a notamment fait savoir que le "cerveau" -connu de la police pour divers trafics- et le "lieutenant" présumés de cette organisation avaient pu être interpellés, ainsi que les patrons ou employés de sept casses qui participaient à ce trafic en maquillant les voitures.

Le montant du préjudice est estimé par les enquêteurs à entre 10 millions et 20 millions d'euros. Durant l'opération, 23 véhicules ont été saisis ainsi que 40.000 euros en espèce. Les policiers ont également procédé à 21 interpellations qui ont entraîné 14 mises sous écrous.