Brest: il veut fuir la police en voiture, fonce dans un immeuble et tue sa passagère

Une course poursuite a mal tourné à Brest, dans le Finistère, dans la nuit de lundi 26 à ce mardi 27. Vers 3h du matin, les policiers ont repéré une voiture qui roulait à vive allure dans les rues de la ville, précisément dans le quartier de Recouvrance, dans le secteur de la rue de la Porte selon Le Télégramme.

Les membres des forces de l'ordre ont alors tenté de l'interpeller sans succès et l'ont vite perdu de vue tant il prenait "des risques inconsidérés". Enchainant les infractions pour éviter d'être arrêté, le chauffard âgé de 27 ans aurait commis plusieurs infractions graves et serait même allé jusqu'à aller contre en sens interdit selon Ouest-France.

Mais quelques minutes plus tard, toujours dans le même quartier, la course poursuite à grande vitesse s'est arrêtée brutalement: le chauffard aurait perdu le contrôle de son véhicule et fini encastré dans un immeuble, rue de l'église.

C'est un riverain qui a prévenu les autorités qui, avec les pompiers, sont arrivées rapidement sur les lieux du drame. Les secours ont alors désincarcéré les passagers du véhicule: le chauffard et sa passagère, âgée de 38 ans. "Malheureusement la passagère avant (...) décédait des suites de ses blessures", ont expliqué les policiers à Ouest-France, elle était morte lorsqu'elle a été sortie de la voiture accidentée.

Le conducteur a lui été légèrement blessé et conduit à l'hôpital de La Cavale-Blanche. Il a ensuite été placé en garde à vue pour homicide involontaire et refus d'obtempérer.