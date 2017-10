Bretagne: un apéro entre voisins vire au drame, une femme reçoit plusieurs coups de sabre

La soirée a viré au drame. Lors d'un apéro entre voisins, dans la nuit de vendredi 29 septembre à samedi 30 à Ploufragan (Côtes-d'Armor), une dispute a éclaté et a dégénéré entre deux invités, selon une information rapportée par Ouest-France. Pour une raison encore inconnue, un homme de 46 ans s'est saisi de son katana et a porté des coups à la main et au visage d'une femme de 48 ans.

Consciente du danger qui lui faisait face, la victime s'est alors réfugiée chez un autre voisin chez qui les secours ont pu être contactés. Finalement, elle a été transportée à l'hôpital pour bénéficier de soins tandis que l'agresseur, qui présentait un taux d'alcoolémie de 2 grammes, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, il a assuré n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Présenté dimanche au parquet, l'homme, qui paraissait en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), a écopé de quatre mois de prison. Il est actuellement écroué à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc.

Pour rappel, le sabre est une arme blanche largement représenté dans la culture japonaise avec le célèbre katana. Comme le rappelle le site de l'administration française, les armes de la catégorie D sont soit en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d'enregistrement.

Le fait d'entrer en possession d'une arme soumise à enregistrement sans effectuer cette démarche est passible d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. A noter que le port d'arme blanche est réglementé.