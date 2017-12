Brigitte Bardot "en a marre", son gros coup de gueule contre Macron

Pour Brigitte Bardot, la question du bien-être animal doit être prise au sérieux, et par tous. Alors face à l'inertie du gouvernement, l'icône des années 60 a poussé un coup de gueule dans une lettre ouverte, publiée ce mercredi 27 sur le compte Twitter de sa fondation, dans laquelle elle dénonce le manque d'engagement d'Emmanuel Macron envers les animaux.

Dans cette missive, l'ancienne actrice de 83 ans a comparé les actions menées dans l'Hexagone à la situation dans les autres pays d'Europe. Elle a notamment rappelé qu'ils sont déjà nombreux à avoir interdit la chasse à courre, le gavage des oies et des canards pour la production de foie gras, l'exploitation d'animaux sauvages dans les cirques, l'élevage de bêtes pour la fourrure ou encore l'abattage des animaux sans étourdissement lors d'un abattage rituel.

Puis, c'est à travers quelques mots percutants qu'elle a tenté d'interpeller l'opinion publique."Et la France?", s'est-elle interrogée en citant l'écrivain et prix Nobel de littérature Romain Rolland: "La cruauté envers les animaux et même déjà l’indifférence envers leur souffrance est à mon avis l’un des péchés les plus lourds de l’humanité".

Engagée depuis des décennies dans la cause animale, Brigitte Bardot s'était déjà emportée la veille contre le gouvernement lors d'une interview accordée à l'AFP. Dans un premier temps, elle avait exprimé son regret que la cause animale soit "la cinquième roue du carrosse présidentiel", faisant part de sa lassitude: "J'en ai marre. On est très mal parti avec ce gouvernement. Macron n'a aucune compassion pour les animaux et la nature: à Chambord, il vient de féliciter des chasseurs devant leurs gibiers encore chauds! C'est scandaleux et très déplacé!".

Puis, l'octogénaire avait confié avoir tenté à plusieurs reprises de contacter le mari de Brigitte Macron, en vain. "J'ai écrit deux lettres ouvertes à Macron. Je n'ai eu aucune réponse", avait-elle expliqué précisant au passage qu'elle ne comprenait pas l'attitude du ministre de la transition écologique: "Je suis très déçue aussi de la façon dont Nicolas Hulot se laisse mettre le grappin dessus par un gouvernement qui se fout de l'écologie. (...) Je ne peux compter que sur l'opinion publique".

Puis de conclure: "C'est une désolation pour moi. J'ai 83 ans. Je n'ai pas trop de temps. Avant de rejoindre Johnny, il faudrait que j'aie au moins une satisfaction. Je n'en peux plus. C'est décourageant. Je suis connue dans le monde entier pour être la protectrice des animaux. C'est scandaleux que mon pays ne fasse rien".

Le 25 janvier prochain, Brigitte Bardot sortira un nouvel ouvrage, présenté comme "le bilan de son existence", de ses combats, de sa "vision des choses".