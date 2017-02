Brochure homophobe d'éducation sexuelle dans un établissement scolaire: qui est son auteur, le père Jean-Benoît Casterman?

Le lycée a rapidement reconnu son erreur mais le mal était fait: une polémique est née suite à la diffusion en décembre auprès d'élèves de l'Institution Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine d'une brochure d'éducation sexuelle au contenu particulièrement douteux.

Si le contenu vise à aider les adolescents à chercher "l'amour vrai" malgré "un monde matérialiste et relativiste" –ce qui peut se comprendre pour une publication qui ne cache pas sa dimension religieuse-, certains passages sur l'homosexualité et l'avortement ont choqué. Morceaux choisis: l'homosexualité est un trouble "résultant d’une évolution psychique marquée par l’influence excessive ou insuffisante du père ou de la mère dans l’enfance; ou suite à des perversions d’adultes qui ont provoqué une attirance pour le même sexe ou une répulsion pour l'autre sexe. (…) Ne te définis pas par cette tendance, qui n’est pas irrémédiable et peut-être surmontée (...) N’active pas cette tendance en passant à l’acte". L'avortement, lui, est considéré comme "l'irréparable", d'où le besoin de se confier en cas de grossesse pour éviter "la solitude ou la panique te pousseront à l’irréparable, que tu regretteras toute ta vie".

Outre le message jugé par certains homophobes, c'est la personnalité de l'auteur qui provoque le malaise. Le père Jean-Benoît Casterman, membre de la communauté Saint-Jean créée en Suisse et particulièrement active en Afrique, est un contributeur ponctuel du site ouvertement islamophobe Riposte Laïque. Les titres de certaines de ses tribunes sont assez évocateurs: "Vous les cathos qui accueillez l'islam, vous serez méprisés et écrasés par lui" ou "La Théorie du Genre va plutôt favoriser notre islamisation!". L'homme d'Eglise semble cependant inactif sur ce site depuis 2014.

Il a également été 18 ans missionnaire au Cameroun, où il s'occupait déjà de questions relatives à l'éducation sexuelle, encourageant les postures favorisant l'abstinence pour lutter contre le Sida. Selon un témoignage d'un ancien élève d'un collège privé où l'homme a officié, à Boulogne-Billancourt, et rapporté par Libération, le religieux était un défenseur de la position de Benoît XVI qui disait que le préservatif "aggrave le problème" du Sida.