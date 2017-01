Bruxelles: une opération antiterroriste à Molenbeek aboutit à l'interpellation de trois personnes

L'opération était particulièrement importante, avec hélicoptères et forces spéciales. La police belge a arrêté trois personnes samedi 14 au soir durant une opération antiterroriste dans le centre de Bruxelles. Les enquêteurs ont effectué quatre descentes simultanées dans le quartier de Molenbeek et n’ont découvert ni arme, ni explosif, rapporte le journal la Dernière Heure.

La porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine Van Wymeersch n'a pas souhaité donner plus de précisions sur l'identité des personnes interpellées mais l'institution devrait communiquer ce dimanche 15 pour annoncer si les interpellés sont maintenu en détention et présentés à un juge d'instruction.

Plusieurs des terroristes ayant pris part aux attentats de Paris le 13 novembre 2015 (130 morts) et à ceux de Bruxelles le 22 mars 2016 (32 morts) revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), étaient originaires de Molenbeek, commune pauvre de la capitale belge. C'est également là que Salah Abdeslam a trouvé refuge lors d'une partie de sa cavale après les attentats du 13 novembre et y avait été arrêté quatre mois plus tard, le 18 mars 2016.

Après avoir sans doute convoyé le soir des tueries les kamikazes du Stade de France, Salah Abdeslam avait abandonné une ceinture explosive dans le sud de la capitale française, appelé à la rescousse deux amis bruxellois et échappé à trois barrages policiers sur la route du retour vers Bruxelles, où sa trace s'était perdue le lendemain des attentats.

Depuis ces tueries, les autorités belges ont renforcé les mesures de sécurité et multiplié les opérations et descentes de police, à mesure que se poursuivaient les enquêtes sur le sujet.