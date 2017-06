Ricardo et Nehuda soupçonnés de violences sur leur fille Laïa: Jeremstar et le monde de la téléréalité choqués (photos)

Ils s'étaient rencontrés lors du tournage de la saison 8 des Anges de la téléréalité à Hawaï et vivaient depuis d'un amour assez tumultueux, rythmé de disputes et de ruptures. Mais tout allait, en apparence, bien depuis quatre mois. Ricardo Pinto et Nehuda, Lea Jerome de son vrai nom, ont été placés lundi 26 au soir en garde à vue à Dijon. Ils sont soupçonnés de maltraitance sur leur petite fille, Laïa, née en février dernier, et dont ils n'ont jamais dévoilé le visage bien qu'ils partageaient souvent des moments de tendresse.

La fillette a été hospitalisée avec des fractures et des ecchymoses au niveau du visage après qu'un incident se soit produit en voiture. Elle se trouvait dans sa nacelle à l'arrière de la voiture, avec sa mère Nehuda, quand Ricardo a lancé son téléphone violemment, sans faire attention à ce qu'il visait. Le bébé aurait reçu l'appareil sur la tête.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans" et le parquet de Tarascon pourrait ordonner le placement provisoire de la fillette une fois sa sortie de l'hôpital. Ricardo et Nehuda ont été relâchés mardi 27 au soir.

Sur les réseaux sociaux, une fois l'information révélée par Le Parisien, les réactions ont fusé. Le bloggeur Jeremstar, qui était visiblement au courant de cette affaire dès lundi soir mais n'a pas souhaité communiquer dessus avant confirmation de la police, a exprimé son effroi sur son compte Twitter. "Je suis profondément choqué" a-t-il notamment écrit, calmant ensuite les ardeurs de ses abonnés: "Attendons de voir la suite de l'enquête judiciaire car il y a tout de même la présomption d'innocence".

D'autres anciennes gloires de téléréalité ont également réagi après ce terrible fait divers. Aurélie Van Daelen, ex-participante à Secret Story et les Anges de la téléréalité, a dit être "écœurée" par cette histoire.

Je prie pour ce petit bébé faites qu'il soit sain et sauf. J'ai une boule au ventre en lisant cela. Comment est ce possible ?! #écoeure https://t.co/yXY5bvGHq5 — Aurélie Van Daelen (@AurelieVanD) 27 juin 2017

D'autres, comme un certain Dimitri qui a fait les Anges 8 avec eux, ont tenté de défendre Ricardo et Nehuda, expliquant que "les médias aiment bien grossir" les choses, insistant aussi sur le principe de présomption d'innocence et attendant les conclusions de l'enquête.