"Il sautait sur elle comme sur un trampoline": 100e féminicide à Cagnes-sur-Mer

Selon les associations qui militent contre les violences faites aux femmes, il s'agit du 100e féminicide de l'année. Le cadavre d'une jeune femme, dissimulé sous un tas d’ordures composé de branchages et d’une couette, a été découvert samedi midi sur un parking situé près de la voie ferré à Cagnes-sur-Mer. Elle aurait été tabassée à mort par son petit ami avec lequel elle comptait rompre.

Ce dernier, âgé de 26 ans, considéré comme le principal suspect, a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Il est toujours entendu par les enquêteurs ce lundi. Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en bas d'un immeuble. Une voisine a assisté à la scène, d'une rare violence et a prévenu les forces de l'ordre.

"J'ai demandé à l'aide une première fois, j'ai raccroché, ensuite j'ai rappelé à nouveau (…) Je suis restée avec eux au téléphone jusqu'à ce que la jeune se fasse assassiner", a témoigné cette femme à France Bleu Azur.

Et de poursuivre son récit glaçant: "Il l'a battue à mort, il sautait sur elle comme sur un trampoline. J'étais en contact avec la police, je leur expliquais tout en leur disant «Mais là c'est fini! Mais vous êtes où? Je la vois plus, elle est morte cette petite, elle est morte!»". Le fils, âgé de 19 ans, de cette femme a tenté d'intervenir mais l'agresseur l'a effrayé en lui disant être armé. Autour d'eux, personne n'a cherché à interrompre le massacre.

Les forces de l'ordre sont arrivés sur place un peu plus tard et n'ont rien constaté, l'agresseur étant parti avec le corps de sa victime. "Les agents pensent que le couple s'est calmé et a quitté les lieux. Après un rapide coup d’œil, ils décident de quitter les lieux", précise la radio.

Le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé le lendemain.

De son côté la police a expliqué que les agents venus sur place ont cherché des personnes en train de se disputer, mais n'ont pas envisagé qu'ils devaient chercher un corps dissimulé dans une impasse. Le temps, visiblement plutôt long de l'intervention, est justifié par d'autres interventions en cours et par la proximité relative d'une patrouille.

Il s'agirait du 100ème féminicide depuis le début de l'année 2019, selon le décompte du collectif Féminicides par compagnons ou ex. Contre 121 en 2018.