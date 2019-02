Cagnotte de Christophe Dettinger: Leetchi refuse de verser l'argent

La plateforme de collecte de dons Leetchi a annoncé ce jeudi 7 avoir saisi la justice en référé pour trancher un litige relatif à la cagnotte de Christophe Dettinger: une demande de versement a été faite sur le compte de sa compagne (et non un compte commun) et sans justificatif, ce qui contreviendrait aux règles encadrant cette cagnotte qui a fait polémique.