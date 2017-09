Calais: une bagarre éclate entre des migrants lors d'une distribution de repas, quatre blessés à l'arme blanche

Sept migrants ont été blessés jeudi 21 au soir à Calais lors d'une rixe qui a éclaté en centre-ville, place de Norvège, où une association distribuait des repas aux réfugiés. Quatre d'entre eux ont été atteints à l'arme blanche, selon une information de La Voix du Nord. Ils ont été rapidement admis à l'hôpital le plus proche pour être soignés. Mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

Les migrants étaient une quarantaine au moment de la distribution des repas quand de vives "tensions interethniques", thèse privilégiée par les autorités pour expliquer la bagarre, sont survenues. La police est intervenue rapidement pour apaiser la situation mais n'a procédé à aucune interpellation.

Selon un bénévole de l'association "l'Auberge des migrants", ces tensions entre réfugiés ont commencé au début de la semaine avec l'arrivée d'un groupe de Soudanais, descendus de Belgique.

A noter que si les membres de l'association ont choisi de distribuer des repas dans cet endroit de la ville, malgré l'interdiction du tribunal administratif de Lille, c'est parce que les bénévoles ont été priés de libérer le précédent site qui était sur le quai Andrieux, derrière l'Hôtel de Ville.

Depuis le démantèlement de la "jungle" de Calais en novembre dernier, les rixes entre migrants sont malheureusement devenues monnaie courante.

Fin août, les tensions ont atteint leur paroxysme. Des bagarres nocturnes entre Afghans et Africains ont impliqué jusqu'à 200 personnes, faisant une vingtaine de blessés légers. Les journées n'étaient pas non plus beaucoup plus calmes. Des renforts policiers ont été mobilisés sur place pour éviter l'escalade des violences.