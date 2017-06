Calais: il pousse sa femme à bout en portant sa combinaison de plongée jour et nuit

Un calaisien âgé d'une trentaine d'années vivait jour et nuit vêtu de sa combinaison de plongée. Une addiction que ne supportait plus sa compagne et qui était l'objet de nombreuses disputes au sein du couple, parent de deux enfants.

En décembre et février dernier, les deux protagonistes en étaient même venus aux mains. Coups de poing, de pied, tentative d'étranglement... ils avaient fini par porter plainte l'un contre l'autre. Ils étaient donc jugés pour des faits de violences conjugales réciproques au tribunal correctionnel de Calais vendredi 16.

"Mon compagnon passe ses journées et ses nuits en combinaison de plongée, je suis à bout, je n'en peux plus et c'est source de conflit à chaque fois", a expliqué la mère de famille devant le tribunal, des propos rapportés par Nord Littoral.

Une addiction visiblement problématique dont le mari a pris conscience. Lors de l'audience, il a expliqué qu'il se faisait soigner pour résoudre ce problème et que son couple retrouve sa stabilité perdue. Sa femme avait en effet quitté le domicile familial après les nombreuses altercations pour aller vivre dans un foyer.

"Tout ce que l'on veut aujourd'hui c'est reconstruire notre couple, nous sommes allés trop loin dans les violences par rapport à cette addiction et aujourd'hui c'est derrière nous", a expliqué le passionné de plongée. Avec sa femme, ils ont écopé d'une peine de deux mois de prison avec sursis et sont repartis ensemble selon le journaliste de Nord Littoral, signe que le couple est bel et bien passé au-dessus de ses différents.