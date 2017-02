Calvados: la SNCF condamné pour la mort d'une adolescente de 17 ans

Alors qu'elle allait rejoindre son petit ami, Justine une adolescente de 17 ans est "broyée" par un train pendant qu'elle traversait une voie sur un passage aménagé à Audrieu dans le Calvados, sous les yeux du jeune homme. Le procès se terminait ce mardi 7 au matin pour les proches de la jeune fille percutée par une locomotive lancée à plus de 140 km/h alors qu'elle traversait la voie en juillet 2012.

La SNCF a été relaxée au pénal mais au civil, elle devra verser des dommages et intérêts à la famille de la jeune fille: 35.500 euros à la mère de Justine, 18.750 euros à chacun des trois frères et sœurs et 11.250 euros au beau père. La mère a dit être "dégoutée" de ce verdict trop clément selon elle, et a rappelé qu'à l'heure actuelle le franchissement de la voie à Audrieu ne se faisait plus par un passage plancher (au même niveau que la voie) mais par une passerelle.

L'absence de signalétique explicite a été mise en cause par la procureure de la République lors de l'audience, l'avocat de la famille de la victime Me Gabriel Sibout a dénoncé cette négligence dans sa plaidoirie: "Imagine-t-on un passage piétons au milieu d'une autoroute? C'est ce que l'on a fait à Audrieu avec des trains à 150 km/h. Une négligence énorme".

Mais le gestionnaire d'infrastructures SNCF Réseau s'est défendu en rappelant qu'entre 2010 et 2014, 29 accidents mortels avaient eu lieu en France (hors suicides) sur des traversées de voies ferrées dont 28 d'entre elles étaient équipées de pictogrammes visibles.