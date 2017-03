Calvados: un septuagénaire tire sur un jeune habillé en "Tortue Ninja", il jouait à l'airsoft

Il risque six mois de prison avec sursis. Un homme de 79 ans a comparu mercredi 15 devant le tribunal de grande instance de Caen, dans le Calvados, pour avoir tiré sur deux frères qui jouaient à l'airsoft autour de sa ferme. Les faits s'étaient déroulés le 4 décembre 2016 à Versainville. Masqués et habillés en treillis, les deux jeunes se trouvaient ce jour là à l'arrière de sa propriété. Mais en jouant, ils avaient effrayé le cheval du vieux monsieur. Affolé, il s'était même cabré.

En entendant le cri de l'animal, le propriétaire des lieux était alors arrivé sur place, fusil à plomb à la main. Il avait touché le plus jeune des frères à la tête, à l'arrière du bras et aux mollets. Quant à l'aîné, il était parvenu à esquiver les tirs. Fort heureusement, la victime s'en tirera avec quelques hématomes "seulement" et trois jours d'ITT.

Lors de l'audience, le tireur, dont le casier judiciaire est vierge, a tenté d'expliquer les raisons de son geste. "Je croyais que c’était des braconniers, alors le premier tir c’était pour les chatouiller, la deuxième fois en l’air", a-t-il affirmé. Et d'ajouter: "Ma femme et moi sommes vieux. Nos animaux, c’est le seul plaisir qui nous reste". Même son de cloche pour son avocat qui a appuyé ses propos: "Oui, il a pris le risque de blesser quelqu'un, mais va-t-on chez son voisin habillé en +Tortue Ninja+ sans le lui demander?", a-t-il argué. Finalement, le procureur a requis six mois de prison avec sursis. Le jugement, mis en délibéré, sera rendu la semaine prochaine.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le airsoft est une activité de loisir opposant plusieurs joueurs équipés de répliques d'armes propulsant des billes de plastique.