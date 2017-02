Calvados: une femme de 46 ans réduite en esclavage et soumise à des "jeux", six personnes incarcérées

La victime a 46 ans, et elle est décrite comme "vulnérable". Ses bourreaux présumés lui ont pourtant fait vivre l'enfer. Six personnes ont en effet été mises en examen et placées en détention provisoire pour avoir torturé et réduit en esclavage la quadragénaire, dans la commune de Criqueville-en-Auge, dans le Calvados.

Les faits restent encore flous. Les premiers éléments de l'enquête expliquent que la victime était logée dans une famille officiellement sous le couvert d'un emploi. Quatre des six personnes mises en examen font partie de cette famille, et sont poursuivis avec deux autres individus de leur entourage.

Que s'est-il passé exactement derrière les portes du logement familial? Les suspects se livraient à des "jeux", mais aucune précision n'a été donnée sur la nature exacte des pratiques, qui confinaient apparemment à une mise en esclavage.

Mais le parquet, puis le juge d'instruction, ont estimé que les faits méritaient le qualificatif "d'actes de torture et de barbarie", laissant entendre que la femme vulnérable, qui a le statut de "majeur protégé" et était suivie par un organisme de protection, a connu l'horreur. C'est d'ailleurs l'organisme en question qui a donné l'alerte.

Selon le procureur de Caen, une seconde victime a pu être extraite de la famille sans que l'on sache encore si elle a subi également ces "jeux" ou une quelconque mise en esclavage.

Les suspects, âgés de 23 à 52 ans, risquent 30 ans de prison pour traite d'être humain avec acte de torture et de barbarie.