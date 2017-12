Cambrai: deux jeunes fauchés par une voiture gravement blessés

Il était environ 20h lundi 11 soir à Cambrai (Nord) quand un grand fracas s'est fait entendre rue Sadi-Carnot. Les habitants sont sortis dans la rue et ont découvert deux corps étendus sur le sol. Celui d'un adolescent de 14 ans, allongé sur le trottoir, et plus loin celui d'une jeune femme d'une vingtaine d'années.

Selon La Voix du Nord, qui a révélé les faits, il pourrait s'agir d'un frère et d'une sœur. Ils ont été gravement blessés après avoir été fauchés par une voiture et avoir été projetés à plusieurs mètres.

La jeune femme était dans un tel état que les médecins du Smur ont dû la transporter en urgence au centre hospitalier de Cambrai. Son pronostic vital était engagé lundi soir.

On disposait cependant de moins d'informations sur l'état de santé de l'adolescent qui, s'il a aussi été gravement touché, a lui été transporté vers le centre hospitalier de Lille.

Une habitante de la rue Sadi-Carnot a appelé les secours. Et en récoltant les premiers témoignages, les forces de l'ordre ont pu établir que le véhicule qui a fauché ces deux jeunes gens était une Golf de couleur noire.

Le chauffard a pris la fuite tout de suite après le drame. Il roulait à toute vitesse et aurait au préalable grillé un feu rouge. Une enquête a été ouverte et les policiers se sont tout de suite mis à sa recherche. "Mais comment a-t-il pu laisser là ces jeunes… Sans s’arrêter?", s'est exclamée auprès de La Voix du Nord l'habitante qui a prévenu les secours.