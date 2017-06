Canicule à Nantes: interdits de shorts, des conducteurs de bus portent des jupes

Ils ont trouvé la parade pour ne pas souffrir de la chaleur. Afin de protester contre l'interdiction de leur direction de porter un bermuda ou un pantacourt au travail, six conducteurs de bus de la Semitan, (Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise) sont venus travailler en jupe mardi 20 à Nantes. Syndiqués à la CFDT, ils réclament tous le droit de porter des bermudas pendant leurs heures de travail lorsque la température dépasse les 30 degrés.

"La jupe fait partie de la dotation vestimentaire de nos collègues femmes et nous n’avons pas d’équivalent" a déclaré Gabriel Magner, représentant CFDT, cité par 20 Minutes. Et d'ajouter: "Depuis 2013, nous portons la revendication que les hommes puissent porter un bermuda ou un pantacourt, après un certain seuil de température. Mais la Semitan semble vouloir garder une image de marque".

Pourtant, selon eux, la température peut grimper jusqu'à 50 degrés dans leur cabine. "Nous avons déjà des conditions de travail compliquées, avec les agressions. On estime que cette mesure pourrait un peu nous soulager", a-t-il ajouté. Mais pour le moment, à leur grand désarroi, la direction n'a pas encore réagi à leur revendication. Ils ont toutefois fait un premier pas l'année dernière en leur fournissant des "pantalons d'été" plus légers.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est lancée. Pour rappel, en 2013, des conducteurs de train de la banlieue de Stockholm avaient eu la même idée. Et leur revendication avait été entendue puisque la direction de la compagnie Arriva avait passé une commande de shorts peu de temps après.