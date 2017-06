Canicule près d'Angoulême: quatre enfants hospitalisés en hyperthermie, que faire pour éviter le malaise?

A Nersac, près d'Angoulême, la température est montée si haut ce jeudi 22 que des élèves de l'école de cette commune d'environ 2.500 habitants se sont sentis mal. Les secours ont dû intervenir à la pause déjeuner et ont décidé d'évacuer quatre enfants entre sept et douze ans vers le centre hospitalier d'Angoulême. Ils souffraient d'hyperthermie selon une information révélée par le quotidien Sud-Ouest. Deux d'entre eux ont particulièrement inquiétés les pompiers. Et les quatre devaient rester hospitalisés jusqu'à être bien réhydratés.

L'hyperthermie, telle que sa définition l'indique, est une élévation anormale de la température du corps au-dessus de sa valeur habituelle, qui est de 37°C chez l'être humain.

A chaque canicule, l'inquiétude de la survenue de cas d'hyperthermie revient. Même si l'épisode de fortes chaleurs peut être relativement court, il est recommandé d'être très vigilant. Surtout de faire très attention aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux malades, qui ne boivent pas forcément autant qu'ils le devraient.

> Quels sont les symptômes d'hyperthermie?

Si chez ces personnes sensibles, la sensation de soif devient trop intense, une fatigue extrême se fait ressentir, le sujet présente des difficultés à s'exprimer, des maux de tête apparaissent avec une sensation de vertige, il faut alors prévenir les secours avant que la situation s'aggrave et que la déshydratation soit trop importante.

> Comment éviter le coup de chaud?

Pour se prémunir de tout malaise et problème de santé lié aux fortes chaleurs, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, mais pas trop froide, et d'éviter les boissons sucrées ou caféinées. Il faut aussi régulièrement se mouiller le visage et les avant-bras avec, par exemple, un brumisateur ou un gant de toilette humide. Pensez également à bien ventiler la pièce dans laquelle vous vous trouvez à l'aide d'un ventilateur ou, mieux, d'une climatisation.

Il est aussi conseillé de mettre des vêtements légers en pleine canicule et de rester à l'ombre le plus possible. Ne pas pratiquer de sport aux heures les plus chaudes est grandement recommandé. Se nourrir correctement, avec des fruits et légumes gorgés d'eau, permet aussi d'éviter tout risque de déshydratation.