Carcassonne: une sexagénaire retrouvée morte et en partie dénudée sous un wagon près de la gare

C’est un agent de la SNCF qui a fait l’horrible découverte lundi 9 en fin de matinée. Non loin de la gare de Carcassonne, sur la zone où sont entreposé des matériels ferroviaires, un cadavre de femme en grande partie dénudé a été découvert, reposant sous un wagon.

Et la piste de l’homicide semble déjà privilégiée, la presse locale rapportant que le corps présentait des traces de coups, notamment au niveau du visage. L’enquête a été confiée aux policiers de la brigade de sûreté urbaine de Carcassonne. Selon les premiers éléments dévoilés, il semblerait que le cadavre a été transporté dans cette friche industrielle.

La femme en question serait âgée de 61 ans et résidente de la préfecture de l’Aude. "Cette personne vivait seule à Carcassonne, était célibataire et sans enfants" déclare le procureur au journal Le Parisien. Ce dernier précise d’ailleurs que le sexagénaire "avait été vue vivante pour la dernière fois le samedi 7 janvier, au cours de la matinée, avant que son corps ne soit découvert le lundi 9 janvier".

Une autopsie devrait être effectuée jeudi 11 pour déterminer la cause exacte du décès. Les enquêteurs se veulent en effet prudents: "A ce stade, il n'y a pas de causes évidentes de la mort. On a constaté des plaies au niveau des mains et de l'arcade sourcilière mais, en l'état des investigations, on ne peut pas imputer ces plaies à des faits de violence" expliquent les autorités en charge des investigations.

D’autant que cette affaire en rappelle étrangement une autre: mercredi 4, le corps d’une femme avait déjà été retrouvé à Bize-Minervois, à une cinquantaine de kilomètres de Carcassonne. Le cadavre était défiguré.