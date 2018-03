Carnaval de Dunkerque: la Nuit des Noirs aura bien lieu

Malgré la polémique, la Nuit des Noirs aura bien lieu. Des associations avaient déposé un recours auprès du tribunal administratif de Lille pour faire annuler cette manifestation du carnaval de Dunkerque.

Celui-ci a été rejeté vendredi 9 par le juge des référés. L'événement, jugé raciste, aura donc bien lieu ce samedi 10 au soir au Kursaal.

A voir aussi: Dunkerque - la Nuit des noirs accusée de racisme

La polémique a débuté en décembre dernier lorsque le conseil représentatif des associations noires (CRAN) et l'alliance noire citoyenne (ANC) se sont insurgés face à l'organisation de cette manifestation.

La Nuit des Noirs a lieu tous les cinq ans dans le cadre du célèbre carnaval de Dunkerque. Les participant sont invités à se peindre le visage en noir et à défiler habillés de pagne, le cou orné de colliers d'os.

Raciste ou fruit d'une tradition: le juge des référés a tranché vendredi et la 50e édition de la Nuit des Noirs aura bien lieu.

Dans un communiqué, le juge a concédé que l'organisation d'un tel événement pouvait être "de nature à choquer".

A lire aussi: Le déguisement de basketteur noir d'Antoine Griezmann ne passe pas

"Toutefois, l’abstention puis le refus du maire de Dunkerque, du sous-préfet et du ministre de l’Intérieur de faire usage de leurs pouvoirs de police pour y mettre fin, ne constituent pas, compte tenu du contexte burlesque général des festivités du carnaval de Dunkerque et eu égard à l’absence de justifications de risques de commission d’infractions à caractère racial et de troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter, une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser", poursuivait alors le communiqué.

L'événement est organisé au profit de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dunkerque.