Carnaval de Rio de Janeiro: un 3e accident en deux jours, l'organisation pointée du doigt

La fête a de nouveau été gâchée ce mardi 28 à Rio de Janeiro. Alors que la ville brésilienne vibre au rythme de son célèbre carnaval, les célébrations ont de nouveau été ternies par deux accidents lors du défilé des écoles de samba.

Onze personnes ont été blessées, et neuf ont été hospitalisés, dont deux dans un état grave, après l'effondrement d'une plate-forme sous le poids des danseurs, lors du défilé d'Unidos da Tijuca, la quatrième à évoluer dans le sambodrome, une avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert. Huit personnes en état de choc ont aussi été prises en charge par les services de santé.

Détail hallucinant, le spectacle a continué malgré l'incident grave qui venait de se dérouler. Alors que les pompiers et les services de secours intervenaient sur le char pour prendre en charge les blessés, ce dernier a continué le parcours prévu par les organisations sous les vivats de la foule alors que des danseurs et danseuses indemnes mais choqués se trouvaient encore, hagards ou en pleurs, sur la structure.

Une volonté de voir le spectacle continuer de la part de l'organisation qui a été pointé du doigt par les témoins de la scène et une partie du public. "J'étais sur la plate-forme du char, sur le côté gauche, et tout d'un coup, j'ai vu le côté droit s'effondrer", a témoigné auprès de l'AFP Raissa Ribeiro, danseuse tout juste sortie du véhicule, en pleurs. "Les gens sont tombés à l'intérieur du char et certains sont restés coincés dans la ferraille", a-t-elle expliqué.

"Ces choses arrivent mais les questions de sécurité doivent être revues. Quand on parle du carnaval, c’est du sérieux. On travaille toute l'année donc quand il arrive une chose comme ça, tout le monde est en colère", enrageait Washington Luis, membre de l'école Unidos da Tijuca.

D'autant que ce tragique accident est le 3e en deux jours. Dimanche 26, les conducteurs ont perdu le contrôle du char, sous la pluie fine qui tombait sur Rio, et les victimes se sont retrouvées coincées entre le grillage et le véhicule. Une vingtaine de personnes ont été blessés. Là encore, malgré la panique générale, les organisateurs ont décidé que le spectacle "devait continuer" et ont fait en sorte que l'inspection du char ne se fasse qu'après le défilé.

Un autre incident, sans gravité, s'est produit avec un char de l'école Mocidade, la troisième à défiler dans la nuit de lundi 27 à ce mardi 28. Une femme a fait une chute d'environ un mètre cinquante, quand une structure du char en forme de fromage s'est effondrée. L'image était impressionnante, mais la danseuse s'en est sortie indemne, avec juste une belle frayeur.