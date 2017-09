Cenon: un jeune homme tué à coups de tournevis par deux individus en fuite

Un jeune homme de 26 ans a été poursuivi dans la rue dans la nuit de dimanche 10 à ce lundi 11, à Cenon, près de Bordeaux, par deux individus qui l'ont poignardé à mort à coups de tournevis au niveau de la tête et de la poitrine. Ils ont ensuite pris la fuite.

Selon Le Parisien, la victime était encore en vie, bien qu'inconsciente et dans un état très préoccupant, quand les secours sont intervenus vers 1h45 du matin, constatant au premier coup d'œil "des plaies saignantes au niveau du visage et du thorax". Mais les blessures étaient trop graves et toutes les tentatives pour la ranimer ont été vaines. Le décès a été déclaré peu de temps après, vers 2h10 du matin.

C'est avenue René-Cassagne, à quelques dizaines de mètres du commissariat de police, que le drame s'est déroulé selon Sud-Ouest, qui assure que le jeune homme était un demandeur d'asile de nationalité algérienne et sans domicile fixe.

Le parquet de Bordeaux a précisé avoir ouvert une enquête criminelle en flagrance, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de la ville, et a aussi ordonné une autopsie pour déterminer si c'est bien un tournevis qui a causé ces blessures mortelles.

L'enquête devra aussi, avec l'aide des témoins qui ont assisté à la scène, confirmer qu'il y avait bien deux assaillants, afin d'orienter les recherches et de retrouver les fuyards.

Pour le parquet de Bordeaux, "il est trop tôt pour déterminer exactement ce qu’il s’est passé et le nombre de protagonistes".