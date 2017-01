Châlons-en-Champagne: le cadavre d'un homme d'une quarantaine d'années retrouvé sous le lit de sa femme

L'audition de la principale suspect a laissé perplexe les policiers en charge de l'enquête. Une femme a été placée en garde à vue samedi 14 au soir à Châlons-en-Champagne (Marne) après la découverte sous son lit du corps de son compagnon, qui s’y trouvait selon elle depuis une semaine… de son propre aveu.

"Une personne venue spontanément devant la police a affirmé avoir recueilli les confidences de cette femme: elle disait que son concubin était caché sous le lit" a expliqué une source proche de l'enquête cité par Le Parisien. Et d'ajouter que: "les policiers de Châlons se sont déplacés et ont effectivement trouvé le corps sous le lit de cette dame qui a été immédiatement placée en garde à vue". Cette source est visiblement proche de la suspecte qui habitait un bel immeuble aux poutres apparentes, situé rue Carnot.

Le parquet de Reims fait état de coups d'arme blanche sur la victime. "Vu l’état du corps, la personne était décédée depuis plusieurs jours. L’homicide est certain puisque la police a retrouvé la trace d’un coup d’arme blanche sur la poitrine de la victime", a expliqué Delphine Moncuit, substitut du procureur de la République, au quotidien L'Union. Et de souligner que "le couple évoluait dans le milieu toxico et alcoolique".

L'enquête est sous la direction du procureur de la République de Reims et ce dimanche la police était encore sur place.