Chambourcy: un homme interpellé après avoir filmé des femmes dans les cabines d'essayage de Decathlon

Un homme de 43 ans a été arrêté mercredi 6 dans le magasin Décathlon de Chambourcy, dans les Yvelines. Il a été surpris par une jeune fille de 13 ans en train de le filmer dans une cabine d'essayage. L'adolescente a alors prévenu ses parents, selon Le Parisien. Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye a ensuite reçu leur plainte.

Et le signalement qu'ont fait les parents de la victime a porté ses fruits: l'homme a été identifié alors qu'il se rendait dans le même magasin... le lendemain de l'événement. Alertés, les responsables de la boutique ont directement prévenu la police.

Les membres des forces de l'ordre ont alors commencé leur recherches et se sont aperçus que le quarantenaire était un récidiviste. En effet, il n'en était pas à son coup d'essai et pas moins de 88 vidéos d'inconnues dans des cabines d'essayage ont été découvertes sur son ordinateur. De plus, une quarantaine de photos ont aussi été trouvées.

Et l'homme n'aurait pas agi qu'au Décathlon de Chambourcy mais aussi dans celui de Parly 2, au Chesnay dans les Yvelines. Jusque-là inconnu des services de police, le voyeur a expliqué aux enquêteurs qu'il avait commencé à filmer et photographier des inconnues avec son téléphone portable il y a un peu plus de deux années.

En avril dernier déjà un voyeur avait défrayé la chronique. Il avait été surpris en train de filmer les vestiaires collectifs féminin d'une piscine de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le Rhône. Pris en flagrant délit par des témoin, il avait avalé sa carte mémoire à l'arrivée des forces de l'ordre.