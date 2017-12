Indre-et-Loire: un homme décède après un accident sur un passage à niveau

Un nouveau drame de la route impliquant un train TER et une voiture a eu lieu vendredi 29 au soir vers 19h sur un passage à niveau à Chambourg-sur-Indre, au sud de Tours, en Indre-et-Loire. Un jeune homme de 20 ans est mort alors que son véhicule s'est arrêté à cheval sur le passage à niveau pour une raison encore inconnue.

Selon Le Parisien, qui a rapporté les faits, l'individu est sorti de sa voiture puis s'est précipité à l'intérieur pour tenter de la déplacer lorsqu'il a vu le TER arriver. C'est à ce moment-là que la violente collision a eu lieu.

Le jeune homme n'est pas mort sur le coup. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont immédiatement décidé de son transfert vers l'hôpital le plus proche, à Tours, mais il est mort sur le trajet.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Loches. Les autorités s'attachent depuis vendredi soir à éclaircir les circonstances du drame, et surtout à comprendre pourquoi cette voiture s'est retrouvée partiellement garée sur un passage à niveau non sécurisé, qui ne desservait qu'une seule habitation.

Via son compte Twitter, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

Depuis la collision entre un car scolaire et un TER à Millas, dans lequel six enfants ont perdu la vie le 14 décembre dernier, la sécurité des passages à niveau de la SNCF est constamment remise en question. Surtout que d'autres drames ont eu lieu depuis, notamment un mortel dans le Morbihan, et un autre sans blessé dans le Loir-et-Cher.