Champs-Elysées: un gilet jaune a eu la main arrachée par une grenade

Les violences en marge de la manifestation des gilets jaunes samedi 24 sur les Champs-Elysées ont fait deux blessés graves. Un dans les rangs des forces de l'ordre et un autre parmi les manifestants: un jeune homme qui avait fait le déplacement en famille a eu la main arrachée par une grenade tirée par les forces de maintien de l'ordre.

Les faits ont eu lieu avenue Franklin-Roosevelt vers 18h. Très grièvement blessé, il a déjà dû subir trois interventions chirurgicales très lourdes dans le but de sauver sa main.

"J’avançais avec ma fille et ma nièce, on était en train de discuter, et mes deux fils et mon neveu nous suivaient, lorsque la grenade a explosé", a fait savoir sa mère à Mediapart. "A priori, des gens levaient les mains en l’air devant la police. Alors que nous avancions, les garçons ont vu un truc tomber. Ils se sont baissés, mais Gabriel a pris la grenade pour protéger son frère et son cousin. Aussitôt après l’explosion, j’ai vu Florent venir vers nous en portant Gabriel", a-t-elle poursuivi.

Et de conclure: "J’ai vu mon gamin avec la main arrachée. J’ai vu les os de sa main. C’était comme dans une guerre. Et alors qu’il était blessé, on s’est encore fait bombarder de lacrymogènes".

Le site lundi.am a réussi à obtenir une vidéo des premiers soins apportés au jeune homme où l'on peut voir son bras droit amputé de la main. En raison de leur caractère choquant, France-Soir a choisi de ne pas diffuser ces images (elles sont disponibles en cliquant ici).

Le jeune homme a également été touché par de nombreux éclats de grenade sur le côté droit du corps, sur la jambe et sur le front. "Son frère Florent a eu aussi le pied touché par des éclats qui ont traversé sa chaussure, et il en a reçu d’autres sur le crâne. Marvin, son cousin, a été touché par trois éclats", précise le site d'investigation.

Selon Mediapart, l'examen des blessures des trois jeunes hommes souligne qu'elles ont pu être provoquées par l'explosion d'une grenade GLI-F4. Le 24 mai 2018, lors de l'évacuation par la gendarmerie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un homme avait déjà eu la main arrachée par ce type de munition.

Lundi sur Cnews Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, avait établi le bilan humaine de la manifestation à "31 personnes blessées" dont "24 parmi les manifestants dont un, un peu sérieusement à la main"...