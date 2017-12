A chaque like sous ses photos Facebook, elle était rouée de coups par son compagnon (photos)

Adolfina Camelli Ortigoza, une jeune Paraguayenne de 21 ans, a été rouée de coups par son compagnon. Elle a finalement été secourue, c'est le père de l'homme qui la battait qui est allé dénoncer son fils à la police a révélé le Mirror mardi 19.

A chaque commentaire positif ou like de la part d'un homme sur son compte Facebook, elle recevait des coups de Pedro Heriberto Galeano, 32 ans. "Il contrôlait les réseaux sociaux de la victime, il contrôlait tous ses messages, toutes ses photos. Et pour chaque like qu'elle recevait d'un homme il la frappait, car il était jaloux", a expliqué l'avocat de la victime.

Il l'avait finalement rouée de coups à tel point que la jolie brune a du recourir à des opérations de chirurgie réparatrice pour se soigner car ce n'était pas la première fois que son compagnon la frappait avec une telle violence. Son visage tuméfié était aussi complètement défiguré.

