Charente-Maritime: explosion d'un camion de bonbonnes de gaz, la RN 10 coupée dans les deux sens (vidéo)

Boules de feu, puissantes détonations et colonne de fumée. Un impressionnant et effrayant spectacle a eu lieu ce lundi 18 vers 14 h en Charente-Maritime, sur la Route nationale 10. Un camion transportant des bouteilles de gaz a pris feu, provoquant un important bouchon mais sans faire de victime selon les premiers éléments dévoilés.

La scène immortalisée par plusieurs automobilistes montrent l'incendie mais surtout permet d'entendre la puissance des déflagrations, vraisemblablement dues aux explosions successives des bonbonnes de gaz.

En direct de la nationale 10 a hauteur de chevanceaux en charente maritime...un camion de bouteilles de gaz.. Publié par Teddy Gabillaud sur lundi 18 septembre 2017

On ignorait encore quelques heures après les faits pour quelle raison le camion a pris feu alors qu'il circulait dans le sens Bordeaux-Paris, entre les communes de Pouillac et Chevanceaux. Selon Sud Ouest, le poids lourd était en flamme mais le conducteur indemne à l'arrivée des pompiers, lesquels ont également dû composer avec l'embrasement des hautes herbes et de la zone boisée se trouvant à proximité directe de la nationale.

Les gendarmes ont également été mobilisés car "quatre maisons ont été évacuées et les habitants de deux autres font l'objet d'un confinement", ont fait savoir dans un communiqué commun la préfecture de Charente-Maritime et celle du département limitrophe de Charente.

La route a dû être coupée dans les deux sens et des déviations mises en place. Dans le sens Nord-Sud, sortie à l'échangeur de Reignac (en Charente), en passant par Jonzac et Montendre. Dans le sens Sud-Nord, sortie à l'échangeur de Bussac, en passant par Montendre et Jonzac.

Dans l'après-midi, plusieurs kilomètres de bouchon s'étaient formés au niveau de ces déviations, et le retour à la normale n'était pas attendu avant 18h30.