Charente: un couple d'octogénaires privé de téléphone après avoir refusé une box internet

A 80 ans chacun, ce couple de Charentais qui vit dans le petit village de Châtignac n'a ni ordinateur, ni connexion à Internet, et depuis peu, plus de ligne de téléphone fixe non plus. Sauf que pour ce dernier cas, ce n'est pas volontaire. Elle leur a été coupée par leur opérateur après qu'ils ont refusé de souscrire à l'offre de box de ce dernier, SFR.

Ce qui ne constitue absolument pas une mesure de "rétorsion", selon l'opérateur, contacté par La Charente Libre qui révèle l'affaire, mais une "erreur" que SFR affirme être en train de réparer.

La mésaventure a débuté le 18 novembre dernier. Annette et Pierre dispose d'une ligne fixe SFR depuis 2010 et un commercial leur propose de souscrire à une box. "Un prédateur qui a tellement insisté qu’on a pratiquement dit oui, mais sans rien signer" pour Annette, selon qui il aurait profité des octogénaires, des "proies faciles", pour leur vendre quelque chose d'inutile. "On n’a pas envie d’avoir une box, on n’a même pas d’ordinateur...", raconte-t-elle au quotidien local.

Le couple finit donc par faire jouer la clause de rétractation, obligatoire et ouverte pour deux semaines. Seulement, anticipant l'installation d'une nouvelle ligne, SFR a supprimé l'ancienne dès le 22 novembre, avant l'expiration du délai de rétractation. Suite aux plaintes du couple aidé par ses enfants, l'opérateur promet début décembre de rétablir la ligne sous 15 jours, sans succès.

La raison invoquée de cette longue attente: l'obsolescence des lignes fixes classiques (RTC), remplacées ces dernières années par des lignes IP uniquement compatibles avec des box. Elles ne sont même plus installées par la majorité des opérateurs.

Une situation kafkaïenne pour le couple qui ne dispose que plus que d'un téléphone portable pour deux, que le mari est obligé de garder lors de ses déplacements en raison de problèmes de santé. Ils ont donc décidé de quitter SFR pour Orange, seul opérateur qui installe encore des lignes RCT.

"Nous sommes prêts à tout faire pour redemander le rétablissement de cette ligne", a déclaré à La Charente Libre Patrick Caméo responsable communication SFR pour le Sud-Ouest. SFR s'est par ailleurs engagé auprès du couple à lui rembourser les 55 euros de frais liés au changement d’opérateur.