Chartres: un ancien avocat émérite jugé pour viol et agressions sexuelles

Un ancien avocat du barreau de Chartres, dans l'Eure-et-Loir, comparait jusqu'au 23 juin prochain devant la cour d'assises des Yvelines. Sidney Amiel est accusé de viol et d'agressions sexuelles par cinq femmes, anciennes clientes ou collaboratrices. En outre, il est accusé d'attouchements sexuels sur sa belle-fille de l'époque qui était alors mineure. La première plainte remonte à 2010.

L'homme âgé d'une soixantaine d'année a nié toutes les accusations en bloc et a soupçonné "un complot policier, professionnel et antisémite" qui prendrait racine au sein même du barreau de Chartres. "Mon client conteste farouchement l'intégralité des faits qui lui sont reprochés" a d'ailleurs affirmé Me Landon, chargé de défendre Sidney Amiel.

Dans leurs dépositions, toutes les victimes ont décrit des caresses ou encore des baisers imposés, sans parler des plaisanteries malsaines ou autres propositions. A en croire les accusatrices, la photocopieuse était l'un de ses endroits de prédilection où il procédait régulièrement à des attouchements. L'une des femmes a même parlé de pénétration forcée. Au moment des faits, le cabinet prospère de Me Amiel connaissait d'ailleurs un étonnant "turnover" de jeunes collaboratrices.

Durant le procès, l'avocat aux multiples victoires et divorcé deux fois s'est décrit comme un homme "amoureux" des femmes qui ont partagé sa vie. Cependant, il assume avoir été volage à de maintes reprises. Le portrait n'est pas le même pour l'une de ses ex-femmes qui n'a pas mâché ses mots et l'a présenté comme un "manipulateur" et un "pervers sexuel".