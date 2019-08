Chiots dans le congélateur et chiens affamés: une "maison de l'horreur" dans les Vosges

Il aura fallu l'intervention de bénévoles de la SPA pour permettre aux gendarmes d'opérer. A Verpellière, lieu-dit de la commune de Ban-de-Laveline, dans les Vosges ils ont découvert une "maison de l'horreur" en allant porter secours à un homme de 81 ans qui vivait entourer de chiens dans des conditions épouvantables samedi dernier. Des chiots morts ont été découverts dans des congélateurs.

Selon le quotidien régional Le Républicain Lorrain, qui rapporte l'information, les gendarmes se sont rendus sur place pour aider le propriétaire qui s'était blessé au dos et ne pouvait plus bouger. Mais une douzaine de chiens agressifs les ont empêchés d'entrer. Appelés en renfort, les pompiers n’ont pas eu plus de succès. Cinq membres de la SPA sont donc intervenus pour canaliser les chiens avec de la nourriture afin de laisser place aux secours.

"C’était la maison de l’horreur. Il n’y avait qu’une seule gamelle pour les 12 chiens, soit 7 croquettes par chien. Ils sont apeurés car ils ont été battus. Le propriétaire tuait régulièrement les petits en les noyant dans le bassin ou en les frappant. On a aussi retrouvé des chiots dans le congélateur", a expliqué l'un des bénévoles au quotidien. Il a ajouté que "des chiots se faisaient dévorer par des mâles" affamés.

L'homme a pu être secouru et a été hospitalisé à l’hôpital Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges.

Les chiens encore en vie sur la propriété sont trop nombreux pour être déplacé en sécurité. La SPA se déplace donc quotidiennement pour les nourrir et les soigner. Pour pallier ce problème, elle a lancé une cagnotte. Avec La Fondation 30 Millions d'Amis, elle compte également déposer plainte.