Christophe Dettinger: la justice se prononce sur la cagnotte Leetchi

C’est une "affaire dans l’affaire" qui devrait connaître son verdict ce mardi 9 dans la matinée au tribunal de grande instance d’Evry (Essonne). La justice doit se prononcer sur le litige qui oppose le site de collecte de cagnotte Leetchi et l’ancien boxeur Christophe Dettinger.

En février, une cagnotte en ligne avait été lancée pour soutenir financièrement celui qui était poursuivi pour avoir frappé des gendarmes sur un pont de Paris en marge de la manifestation des Gilets jaunes organisée le 5 janvier. La cagnotte a rapidement dépassé les 120.000 euros avant que Leetchi ne décide de la bloquer suite à une demande de versement pour le destinataire le 26 janvier dernier.

Leetchi, qui a saisi la justice, a souligné deux problèmes: Primo, le compte destinataire était celui de la compagne de Christophe Dettinger et non le compte joint compte il était prévu lors du lancement de la cagnotte (qui a également été fermée). Secundo, la demande n'était accompagnée d'aucun justificatif de frais d'avocats. "Dans le contexte actuel, les répercussions que pourrait avoir une attribution erronée voire contestée des fonds collectés, commandent la plus grande prudence", explique Leetchi qui a préféré s’en remettre à l'arbitrage du tribunal.

Du côté de l’ancien boxeur, son avocat estime que la position de Leetchi correspond surtout à de la "mauvaise foi" d’une société qui serait mise au "garde à vous" face aux critiques de la classe politique sur une cagnotte servant à assister un homme ayant frappé des membres des forces de l’ordre.

Le dossier Leetchi/Dettinger n’en est sans doute qu’à ses débuts. L’épouse du boxeur a elle-m ême entamé une action en justice contre l’entreprise qui n’a pas laissé ouvert pendant les 45 jours prévus dans les conditions générales, ce qui représente à ses yeux un préjudice financier.

Christophe Dettinger a été condamné à 30 mois de prison dont 18 avec sursis. Incarcéré, il bénéficie depuis d’un régime de semi-liberté.