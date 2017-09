CHU de Nantes: les locaux infectés par des punaises de lit

Le CHU de Nantes compte en son sein de nouveaux venus dont le personnel se serait bien passé. En effet, des punaises de lit ont été découvertes la semaine dernière au sein de l'établissement hospitalier, des petites bêtes très envahissantes qui se reproduisent à vitesse grand V. Elles se seraient introduites par le biais d'une patiente, admise aux urgences.

Depuis, plusieurs mesures ont été prises pour s'en débarrasser le plus rapidement possible et éviter leur propagation. Le personnel du CHU et les patients doivent par exemple porter pendant 48h des vêtements à usage unique. Quant aux locaux, ils ont été traités par fumigation, par un professionnel qui interviendra deux fois au minimum à environ deux semaines d’intervalle. Suite à cette invasion, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit ce tenir ce mardi 19 pour faire le point sur la situation.

Quasiment invisibles à l'œil nu, les punaises de lit mesurent seulement quelques millimètres et se cachent généralement dans la literie mais aussi dans le mobilier. Et, en plus de se nourrir de sang et de provoquer des démangeaisons, ces petites bêtes sont difficilement délogeables et se prolifèrent rapidement. Selon les dernières études sur le sujet, cela fait déjà plusieurs années qu'elles se sont invitées dans les foyers français. Au total, près de 200.000 sites seraient infectés dans l'Hexagone, selon la Chambre syndicale désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D).

Comme le rappelle le CHU de Nice, "ne jamais être infesté par des punaises de lits est dorénavant mission impossible pour toute structure hébergeant fréquemment des personnes". En revanche, la prévention est tout de même nécessaire: "une hygiène quotidienne et une bonne connaissance de l’insecte minimise les risques d’infestations et accélère la découverte et donc la désinsectisation". Malgré tout, si elles parviennent à élire domicile, il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site du ministère de la Santé où de nombreux conseils sont prodigués.