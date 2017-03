Chute depuis la grande roue à Dinan: l'homme s'était mis debout sur le siège de la nacelle

Il a survécu à ses blessures. L'homme de 31 ans, qui s'est grièvement blessé en chutant de la grande roue de la fête foraine de Dinan (Côtes-d'Armor), est dans un état stable. Les faits s'étaient produits samedi 18 au soir aux alentours de 23h. Alors que la grande roue était en mouvement, le trentenaire, qui avait consommé de l'alcool, a voulu plaisanter en "se mettant debout sur le siège de la nacelle, se mettant lui-même en danger", a expliqué le parquet de Saint-Malo. Malgré les avertissements de ses amis, l'homme a continué, ce qui l’a fait chuter d'une dizaine de mètres.

Alertés, les secours sont rapidement arrivés sur place pour le prendre en charge et l'évacuer vers le centre de soins le plus proche. Victime de multiples fractures, il a été transporté au centre hospitalier de Pontchaillou à Rennes. Et désormais, son pronostic vital n'est plus engagé. Dès le début de l'enquête, le parquet avait écarté "toute défaillance technique du manège", assurant que le comportement de la victime et le non-respect des consignes de sécurité étaient probablement à l’origine de cet accident.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit. Fin février dernier, un jeune homme de 25 ans avait chuté lourdement d'un manège en marge du Carnaval de Granville (Manche). Une consommation excessive d'alcool pourrait être à l'origine de ce drame. "Il n'est pas responsable que les parents laissent arriver leurs adolescents dès le début d'après-midi en état d'ébriété. On peut boire un verre sans verser dans l'irresponsabilité... Ces personnes-là n'ont rien à faire au Carnaval", avait alors expliqué Olivier Marmion, directeur de cabinet à la préfecture de la Manche.