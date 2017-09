Cléry-Saint-André: un petit garçon de deux ans et demi meurt écrasé par le tracteur de son père

Un petit garçon de deux ans et demi est décédé dimanche 10 dans la soirée, écrasé par le tracteur de son père qui était en train de rentrer du bois, à Cléry-Saint-André près d'Orléans dans le Loiret, selon une information de La République du Centre. L'enfant jouait avec son grand frère de neuf ans et sa sœur de cinq ans, à proximité de là où travaillait son père, quand un problème technique au niveau des pédales du tracteur a vraisemblablement conduit à l'accident vers 19h. Les deux plus grands ont réussi à éviter l'engin, mais le plus petit n'y est pas parvenu.

La gendarmerie et l'adjoint au maire de cette commune de plus de 3.300 habitants, Claude Boissay, se sont rapidement rendus sur les lieux du drame, dans cette maison située chemin du Paradis, une voie longeant le cimetière. Le père a été entendu plus de trois heures. Il se trouvait en état de choc. Les gendarmes ont rapidement confirmé la thèse accidentelle. Le tracteur a avancé au lieu de freiner.

Le frère et la sœur de la victime "ont été pris en charge à l'hôpital, pour un soutien psychologique" selon David Baillot, directeur de l'école maternelle où est scolarisée la petite fille, interrogé par le quotidien régional La République du Centre. La maman est rapidement passée à l'école ce lundi 11 au matin pour l'en informer.

Une cellule psychologique va aussi être mise en place devant l'école des enfants et une psychologue pourra intervenir si un des élèves en exprime le besoin.