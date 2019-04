Coincé 6 jours sous terre, le chien Billy a finalement été sauvé (vidéo)

C'est un dénouement heureux qui va faire fondre les cœurs de tous les amis des animaux. Depuis mercredi dernier, un petit chien nommé Billy était coincé dans un trou dont il ne pouvait plus ressortir. La préfecture avait tenté de le sauver dans un premier temps avant d'annoncer lundi qu'elle mettait fin aux recherches. Hors de question pour une poignée de volontaires bénévoles qui ont refusé de baisser les bras. Il a finalement pu être secouru et, à l'exception d'une blessure à la patte, Billy est sain et sauf.

Ce chien âgé de 13 était pris au piège depuis mercredi 3 dans une cavité sur la commune de Saint-Usage en Côte-d’Or, sur les bords du canal de Bourgogne. L'animal s’est enfoncé dans une galerie, probablement un terrier de ragondins, et n’arrivait plus à en sortir. Trois plongeurs envoyés par le service départemental des secours sont intervenus pour essayer d’atteindre le chien et le tirer de ce mauvais pas mais en vain. La préfecture a même annoncé que l’un des plongeurs s’est retrouvé coincé et a dû être secouru par d’autres.

Face aux dangers de la situation pour les secouristes, la préfecture a finalement annoncé lundi qu’elle suspendait les recherches. Un groupe de spéléologues volontaires a alors pris le relai et a poursuivi les efforts pour sauver le petit chien alors que dans le même temps, anonymes et personnalités se mobilisaient sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur le sort de Billy.

Mardi matin, les Voies navigables de France, l'organisme en charge de l'entretien des canaux a accepté de baisser le niveau de l'eau du canal ce qui a permis de sauver le chien.

C’est en début d’après-midi que Billy a été récupéré par des bénévoles qui ont creusé une galerie pour lui permettre de sortir. Dans un moment très émouvant, les bénévoles ont pu voir Billy s'extraire de la terre et se jeter dans les bras de son maître, un Britannique prénommé Mike, ému aux larmes.

Le chien Billy est sauvé ! #30millionsdamis a recueilli les 1ers mots de son maître, très ému de pouvoir à nouveau serrer très fort son chien dans ses bras : "Je suis si content ! C'est incroyable..."

Un grand merci à la persévérance de tous les sauveteurs #SauvezBilly pic.twitter.com/S53lPdBTbe — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 9 avril 2019

Épuisé, légèrement blessé à la tête et à une patte, Billy a été confié à une vétérinaire. Celle-ci assure qu'il va bien et pourra retrouver son maître dès ce mercredi.

Les associations de défense des animaux ont tenu à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ce spectaculaire sauvetage.