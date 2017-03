Colis piégé au FMI: la "Conspiration des cellules de feu" suspectée d'être l'auteur de l'attentat

Deux attentats ont secoué la France jeudi 16. A Grasse, un lycéen armé d'un fusil à plomb, de deux armes de poing et de deux grenades a fait éclater une fusillade au Lycée Alexis de Tocqueville, blessant huit personnes.

Dans le XVIe arrondissement de Paris, une enveloppe piégée a explosé au siège du Fond Monétaire International, une assistante de direction a été gravement touchée. Brûlée aux mains et au visage, elle souffrait également d'une perforation du tympan.

Cet attentat à Paris aurait été fomenté par un groupe anarchiste grecque, la Conspiration des cellules de feu, selon les premiers pas de l'enquête.

Après la découverte de résidus de timbres grecs sur le pli piégé, les enquêteurs se sont penchés sur cette piste. Comme l'a souligné François Hollande lors de sa prise de parole dans l'après midi, le même type d'attentat avait failli être commis au ministère des Finances allemand mercredi 15.

Un paquet contenant un mélange explosif avait été découvert au bureau de poste du ministère, il était adressé à Wolfgang Schaüble, le ministre des Finances. Le colis ayant été détecté à temps, les enquêteurs ont l'analyser dans son entier. Doté d'un caché postal d'origine grecque, l'expéditeur était un dénommé Adonis Georgiadis, cadre du principal parti d'opposition de droite: Nouvelle-Démocratie (ND), situé à l'extrême-droite.

La Conspiration des cellules de feu a revendiqué l'envoi de ce colis à Berlin jeudi 16 et selon la police grecque l'attentat au FMI pourrait aussi avoir été planifié par le même groupe de mouvance anarchiste d'extrême gauche.

L'organisation a été créée en 2008 après les débordements suite à la mort d'un adolescent provoquée par la police en Grèce.

le groupe s'est fait connaitre au niveau européen en 2010 lorsqu'il a envoyé une série de colis piégés aux dirigeants des pays de l'Union Européenne comme Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barrosso ou Silvio Berlusconi.

Un an après, plusieurs des membres de la Conspiration de feu ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Cependant en 2014, le groupe a annoncé son retour et avait lancé quelques attaques sans faire de victime comme une explosion à la Banque de Grèce.

Jusqu'ici, le dernier attentat du groupe remontait au mois d'octobre 2016: le domicile d'une magistrate athénienne avait été visé par un engin explosif.