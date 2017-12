Accident mortel à Millas: le témoignage déchirant de l'oncle d'une victime

"On nous a annoncé à 1h28 du matin qu'il faisait partie du tas de corps qu'ils ne (pouvaient) pas encore reconstituer". Six enfants sont morts jeudi 14 à Millas dans la collision de leur bus scolaire avec un TER sur un passage à niveau.

La violence du choc a été telle que les corps des victimes ont mis plusieurs heures à être reconstitués et que les familles ont attendu dans l'angoisse, en espérant que leur enfant ne soit que blessé. L'oncle d'un petit garçon décédé dans le drame a témoigné sur France Bleu Roussillon.

Sous le choc et en colère, Philippe a expliqué, entre deux sanglots, que les services de secours qui leur ont annoncé la mort de l'enfant n'avaient fait preuve d'aucune empathie.

"Sur les quatre décédés (le bilan s'est depuis alourdi à six victimes, ndlr), ils n'ont pu donner le nom que d'un seul. Les trois autres ils doivent reconstituer les corps. Donc ne sait même pas si c'est le un, le deux ou le trois", a-t-il déclaré. Puis, plus amer: "On nous annonce à 1h28 du matin qu'il fait partie des décédés et +merci vous pouvez aller dehors prendre l'air+. C'est ça une cellule psychologique?".

"C'est juste annoncé de but en blanc, comme à la télé, comme dans un film. +Nous avons le regret de vous annoncer que votre fils est décédé dans un accident d'autocar+ Non sans déconner c'est vrai on ne savait pas… On nous l'annonce comme ça. C'est tout. L'info basique qu'on lit dans les journaux. On a dû prendre notre voiture pour accompagner les parents à Montpellier. Tout le monde s'est démerdé. C'est horrible de faire ça", a-t-il ensuite réussi à articuler.

Le drame de Millas, petite commune proche de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a fait au moins six morts, de jeunes adolescents, et une vingtaine de blessés dont 8 sont encore dans un état d'urgence absolue, selon les derniers bilans officiels disponibles ce vendredi matin. C'est l'un des plus graves accidents de la route de ces dernières années impliquant des enfants.

Le drame a suscité une très vive émotion dans toute la France et jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, Emmanuel Macron ayant en personne réagi dès jeudi en fin d'après-midi. Le Premier ministre s'est notamment rendu sur place. Dans la petite commune de Saint-Féliu-d'Avall, d'où sont originaires toutes les petites victimes.