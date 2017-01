Cologne: la police allemande annonce avoir empêché "une nouvelle vague d'agressions sexuelles"

La police de Cologne en Allemagne avait déployé de gros moyens pour empêcher un épisode d'agressions sexuelles en série le soir du 31 décembre, comme ce fut le cas l'année précédente. Lors du passage à 2016, des centaines de femmes avaient subis des agressions sexuelles, des vols et des insultes de la part d’hommes décrits comme "arabes et nord-africains" par la police allemande. Les critiques avaient été vives envers la chancelière Angela Merkel et sa politique d’accueil des réfugiés et des migrants. La plupart des responsables n'ont pas été retrouvés et le premier procès sur cette affaire avait conclu à un non-lieu.

Cette année, plus de 1.800 policiers avaient été déployés pour parer à tout incident. La police a précisé avoir contrôlé quelque 650 hommes, majoritairement originaires d'Afrique du Nord, et avoir interpellé 92 personnes, dont 16 Allemands et 10 Syriens, pendant les célébrations de samedi soir à Cologne.

Le chef de la police de Cologne, Jürgen Mathies, s'est défendu de tout contrôle au faciès. "Il s'agissait clairement d'empêcher des incidents comparables à ceux de l'an dernier", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter que 300 hommes étaient arrivés en ville par le même train, ces derniers ont tous été contrôlés, "une part importante du groupe qui a été contrôlé faisait craindre de tels actes criminels. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté cette approche claire". Selon lui, une large part des personnes interpellées avaient eu un comportement agressif.