Colombelles: un homme mortellement poignardé en défendant sa compagne contre un individu ivre

Un homme de 38 ans a été tué de plusieurs coups de couteau dans la nuit de vendredi 29 à samedi 30 en s'interposant pour défendre sa compagne, agressée à son domicile de Colombelles près de Caen dans le Calvados rapporte le journal Ouest-France.

La futilité du motif renforce l'horreur du drame. En effet, le suspect, en état d'ivresse, s'était rendu sur les lieux du drame, en colère de ne pas avoir été invité à une fête qui se déroulait dans un logement voisin. Pour signifier son énervement, il a brisé une vitre. C'est alors que l'épouse de la victime sort de son appartement pour lui demander de faire moins de bruit.

Le ton monte rapidement entre les deux personnes, l'homme sort un couteau et menace la femme. Alerté par les cris de son épouse, le compagnon de cette dernière intervient pour s'interposer. Il est alors poignardé à plusieurs reprises par son agresseur et décède peu de temps après malgré l'intervention des secours.

Le suspect a été interpellé peu après dans une commune voisine par une patrouille de gendarmerie. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Caen. Déjà condamné pour "coups mortels", il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

"Il est très violent, surtout quand il a bu. On ne peut pas discuter avec lui, il sort tout de suite son couteau", a fait savoir au quotidien l'organisateur de la fête chez qui le suspect voulait se rendre.

Et d'ajouter: "Il disait qu’il était amoureux de ma sœur mais elle ne voulait pas le voir. C’est pour ça qu’on ne lui a pas ouvert. (…) J’aurais peut-être dû le laisser rentrer et tenter de le calmer. Au moins, il ne serait pas monté. Il m’avait dit qu’il en avait marre et qu’il serait mieux en prison…"