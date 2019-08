Complexé par son micro-pénis, il lance une cagnotte en ligne pour l'agrandir

Face aux critiques et moqueries de sa femme, Joe a décidé de prendre les choses en main et de tout faire pour agrandir son micro-pénis. Sauf que l'opération coûte cher et qu'il ne peut pas se le permettre financièrement, surtout depuis qu'il est père de famille. Alors le jeune homme, qui vit en Australie, a lancé une cagnotte en ligne pour obtenir des fonds et arriver à ses fins.

Le problème c'est qu'il a un objectif de 6.000 dollars australiens (soit 3.600 euros environ), et qu'il a obtenu son premier don (de 5 dollars) début août… dix mois après avoir mis en ligne son appel à l'aide sur le site Go Fund Me.

Dans la description de sa cagnotte, Joe explique que l'agrandissement du pénis n'est pas la seule opération qu'il souhaite faire. Il dit même que ce n'est pas la plus importante car "sa technique (lui) permet toujours d'atteindre l'orgasme".

Lire aussi: Pourquoi la taille du pénis compte selon les scientifiques

Outre la taille, c'est l'aspect esthétique de son sexe qui l'ennuie. Il aimerait ainsi procéder à une circoncision, et espère ainsi prendre plus de plaisir quand sa femme lui fait une fellation.

"Ma femme est juive et trouve que mon prépuce est répugnant", a-t-il expliqué.

En plus de l'agrandissement du pénis et de la circoncision, Joe entend bénéficier d'une troisième opération: une vasectomie. Car si son épouse souhaite avoir d'autres enfants (ils ont déjà une petite fille), lui est très heureux avec un seul et estime ne pas avoir les moyens financiers d'en avoir d'autres.