Un dentiste condamné à rembourser le coût de son éducation à sa mère

Un dentiste taïwanais va devoir rembourser l'intégralité des frais engagés par sa mère pour son éducation. Il a été condamné par la plus haute juridiction, la cour suprême, à donner plus de 22 millions de dollars taïwanais (soit plus de 620.000 euros) à sa génitrice.

Il y a 20 ans Mme Lo, la mère, avait fait signer à ses deux fils un contrat par lequel ils s'engageaient à la rembourser. Elle avait élevé seule ses deux garçons après son divorce en 1990 et cette propriétaire d'une clinique dentaire voulait être sûre de ne manquer de rien pour ses vieux jours selon BFMTV.

Le contrat stipulait donc que les deux fils devaient verser 60% du bénéfice net de leurs revenus dans ce cabinet dentaire qu'elle dirigeait. Seulement il y a huit ans, la mère a estimé que ses fils ne tenaient pas leur parole et surtout qu'ils ne respectaient pas le contrat. Elle a donc saisi la justice.

L'aîné de la fratrie s'est finalement arrangé avec Mme Lo en lui versant l'équivalent de 141.000 euros. Mais son petit frère, M.Chu, n'a pas voulu laisser cette affaire puisqu'il considérait que l'éducation ne se mesurait pas qu'à l'argent dépensé.

Jusque là, toutes les juridictions lui avaient donné raison dans les procès contre sa mère. Mais elle a saisi la cour suprême et celle-ci a finalement condamné le dentiste de 41 ans à verser un dédommagement à sa mère en considérant qu'il était majeur au moment de signer le contrat et que sa profession et ses revenus lui permettait d'effectuer ces remboursements.