Condamnée pour avoir maltraité et attaché ses enfants en les laissant seuls

Une mère de famille de 28 ans a été condamnée lundi 3 à un an de prison dont six mois avec sursis, peine assortie de deux ans de mise à l'épreuve selon une information du Courrier picard. Elle a été reconnue coupable de maltraitance sur ses enfants mais a toujours nié les faits, assurant que c'était un complot du père pour récupérer la garde.

Les faits remontent à octobre 2017. Alors que le père entretient des rapports compliqués avec son ex-compagne et se bat pour voir ses enfants, il se rend au domicile de l'accusée mais trouve porte close. Il revient plus tard et entend les pleurs de sa fille, alors âgée de 6 ans, derrière la porte.

La mère était partie et les avait laissés seuls, attachés au canapé du salon par les chevilles et les poignets. L'homme a prévenu la police et son ex est revenue entre temps.

Quand ils ont ouvert la porte, les policiers sont tombés sur un spectacle de désolation. Le petit garçon, âgé de 5 ans, était malade et assis dans son vomi. Les vêtements des enfants étaient sales et l'appartement ressemblait à un taudis.

"La corde qui attachait les enfants au canapé était si serrée que les policiers ont dû les détacher avec des ciseaux", a raconté la procureure selon le Courrier picard.

Mise en scène du père, a toujours crié la mère. Sa version des faits n'a pas tenu devant le juge et elle a donc été condamnée.

Elle ne pourra plus voir son fils et sa fille sans la présence d'un tiers de l'Aide sociale à l'enfance.